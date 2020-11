Suarez atterrato a Madrid. Un'ambulanza lo ha accompagnato a casa: osserverà la quarantena

vedi letture

Luis Suarez è atterrato in serata all'aeroporto di Madrid con un volo privato, seguendo scrupolosamente tutti i protocolli sanitari per evitare ogni rischio di contagio. All'arrivo nella capitale, è entrato all'interno di un'ambulanza situata sulla pista d'atterraggio per essere trasferito nella sua abitazione e completare la quarantena. Il giocatore è completamente asintomatico. Suárez sarà il grande assente nella sfida di domani contro il Barcellona, la sua ex squadra.