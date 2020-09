Suarez come Rakitic: domani prevista conferenza stampa di addio. Firma con l'Atletico in arrivo

Come con Ivan Rakitic, il Barcellona riserverà tutti gli onori del caso anche a Luis Suarez, assoluto protagonista delle tante vittorie ottenute negli ultimi cinque anni. L'attaccante uruguaiano sarà salutato dal club in una conferenza stampa, che dovrebbe andare in scena già domani mattina. In serata, quindi, potrebbe arrivare l'annuncio della cessione del Pistolero all'Atletico Madrid, mentre la presentazione è prevista per venerdì. Lo riporta Rac1.