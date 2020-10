Suarez-Costa, croce e delizia Atletico. Il Pistolero vola, 14° stop per il brasiliano dal suo ritorno

L'Atlético Madrid si coccola Luis Suarez. Erano anni che i colchoneros non trovavano un numero 9 così prolifico, precisamente dai tempi del primo Diego Costa, quello che con 27 reti in 35 partite cosegnò contro ogni pronostico il titolo di campione di Spagna a quella che da sempre è considerata la seconda squadra di Madrid. Da allora sono arrivati e immediatamente partiti centravanti come Mandzukic, Vietto, Gameiro, Jackson Martinez. A metterci una pezza in questi anni Antoine Griezmann, che non è propriamente un numero 9. L'uruguayano è già a quota tre reti in quattro partite. Dopo Già all'esordio il Pistolero ha colpito per l'impatto con la nuova realtà: entrato a 20 minuti dalla fine della partita contro il Granada ha realizzato due reti e servito un assist nel 6-1 finale. Da quel momento si è preso la maglia da titolare, sebbene cedendo a partita in corso il posto a Diego Costa. Con quest'ultimo ha fatto tandem nel successo sul campo del Celta Vigo, dimostrando di poter coesistere col brasiliano.

Peccato che proprio Costa nell'incontro citato si sia fatto male e salterà almeno le prossime sei partite. Una situazione divenuta ormami consuetudine: sono 14 le lesioni che il giocatore si è procurato dal suo ritorno in Spagna, nel gennaio 2018. Una situazione che ha reso la sua seconda parentesi con l'Atlético un flop: solo 78 partite giocate in tutte le competizioni con 18 reti segnate.