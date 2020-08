Suarez-Koeman, un minuto per dirsi addio: telefonata rapida, l'attaccante fuori dai piani

vedi letture

La tanto attesa telefonata tra Ronald Koeman e Luis Suárez è andata in scena oggi ed è stata brevissima. Lo riporta Sport: i due si sono parlati a malapena per un minuto e l'allenatore ha comunicato le sue intenzioni, mentre il calciatore ascoltava. Il nuovo allenatore del Barcellona ha fatto capire all'attaccante che non rientra nei suoi piani; l'uruguaiano non ha avuto altra scelta che accettare la decisione e ha assicurato che non diventerà un problema per il club. Suarez non ha chiesto ulteriori spiegazioni, né il mister ha ritenuto necessario darle.