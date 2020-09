Suarez nell'occhio del ciclone per il test d'italiano. Nel frattempo il Pistolero s'allena col Barça

vedi letture

Non sono giornate facili per Luis Suarez. Dopo il trasferimento bloccato all'Atletico Madrid, el Pistolero è finito nell'occhio del ciclone per via dell'esame di italiano svolto con alcune irregolarità stando a quanto dichiarato dalla Procura di Perugia. L'attaccante uruguagio, nonostante i problemi delle ultime ore, ha svolto regolarmente la sessione di allenamento agli ordini di Ronald Koeman. La quiete prima della tempesta? Probabile, ma Luis prosegue dritto per la sua strada. Almeno per il momento.