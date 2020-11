Successo esterno dell'Union Berlino: 3-1 sul campo dell'Hoffenheim e zona Europa vicina

vedi letture

Successo esterno dell'Union Berlino sul campo dell'Hoffenheim nel posticipo del sesto turno di Bundesliga. 4-1 il punteggio finale in favore della squadra ospite. Union Berlino in vantaggio al minuto 59 grazie al calcio di rigore trasformato da Kruse. A dieci minuti dal triplice fischio l'Hoffenheim trova il pari con Dabbur, ma ancora una volta gli ospiti si riportano avanti. Pohjanpalo, entrato da pochi minuti, segna il gol del sorpasso. In pieno recupero, con l'Hoffenheim sbilanciato in avanti alla ricerca del pari, arriva la terza rete ospite con Teuchert. Con questo successo l'Union Berlino supera proprio l'Hoffenheim in classifica e si porta a ridosso della zona Europa.

Hoffenheim-Union Berlino 1-3 (59' Kruse, 80' Dabbur, 85' Pohjanpalo, 90+4' Teuchert)