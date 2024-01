Ufficiale Sugawara in Coppa d'Asia, l'AZ si affiderà a un giovane portoghese per sei mesi

L'AZ Alkmaar rende noto l'acquisto del 19enne portoghese Gonçalo Esteves, proveniente dallo Sporting CP. Il terzino destro arriva con la formula del prestito fino al termine della stagione. Il club olandese si è anche riservato l'opzione d'acquisto.

Il direttore sportivo Max Huiberts lo presenta così: "Abbiamo pensato che, data l'assenza di Yuki (Sugawara, impegnato in Coppa d'Asia), ora dovremmo avere qualcuno dietro Denso come riserva, ma anche con uno sguardo al futuro. Ora possiamo tenere Gonçalo in prestito per sei mesi, valuteremo se farlo giocare anche nello Jong AZ per vedere se potrà essere un rinforzo per noi in futuro. È un giocatore energico e ha un atteggiamento offensivo, ma è sicuramente anche capace in difesa. Riponiamo buone aspettative su di lui".

L'AZ è attualmente quarto in classifica in Eredivisie mentre il suo cammino in Conference League è terminato nella fase a gironi. La squadra è ancora in corsa in Coppa d'Olanda, dove il 16 gennaio giocherà gli ottavi di finale.