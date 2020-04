Suker innamorato di Benzema: "Lo adoro, è uno dei migliori al mondo"

Un ex stella del Real Madrid incorona Karim Benzema. Davor Suker, leggenda del calcio croato, ha parlato a Goal Francia della sua ammirazione per l'attaccante transalpino: "Gli auguro il meglio. Lo adoro come numero 9, fa parte della storia del Real Madrid. Mi piace il modo in cui gioca e non c'è dubbio che sia uno dei migliori giocatori al mondo. Le statistiche dicono molto sul livello di un giocatore e le sue sono eccezionali".