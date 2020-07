Super League cinese, nessun caso di Covid-19 in vista della ripresa di sabato

vedi letture

La Super League cinese riprenderà dopo mesi di stop il prossimo sabato. Prima di dare il via libera sono stati effettuati circa 1870 tamponi totali tra giocatori, staff e addetti ai lavori senza riscontrare alcun caso di Covid-19. Un'ottima notizia per la Cina sportiva che punta forte sulla ripresa del calcio. Il campionato verrà disputato con le squadre divise in due gruppi da 8 che gareggeranno in un mini-campionato che durerà 14 giorni e che verrà disputatoin due sedi "bolle" situate a Suzhou, vicino a Shanghai e a Dalian nel nord-est del paese, nella seconda fase sono previsti i play off per le prime 4 di ogni girone. Per tutta la durata del torneo, le squadre e i relativi staff saranno confinati in hotel e i test verranno effettuati una volta a settimana. A riportarlo è L'Equipe.