Supercoppa Europea: Puskas Arena aperta al 30%. Tremila migliretti per Bayern e Siviglia

E' scattato il countdown per la sfida di Supercoppa Europea fra Bayern Monaco e Siviglia in programma alla Puskas Arena di Budapest. Quello del 24 settembre sarà un appuntamento storico visto che l’impianto della capitale ungherese sarà aperto al pubblico al 30%. Bavaresi e andalusi, annuncia la UEFA, avranno a disposizione 3mila biglietti a testa con prezzi che oscilleranno fra i 30 e i 120 euro. Gli spettatori, a cui verrà misurata la temperatura all’ingresso, saranno distanziati di un metro e mezzo. “Questa partita servirà da banco di prova per il graduale ritorno dei tifosi negli stadi nell'attuale contesto della pandemia Covid-19. Inoltre saranno invitati 500 operatori sanitari ungheresi come segno di riconoscimento per il loro lavoro dall'inizio della pandemia Covid-19.