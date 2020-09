Supercoppa Europea, venduti 15.500 tagliandi per Bayern Monaco-Siviglia di stasera

Si avvicina il fischio d'inizio di Bayern Monaco-Siviglia, Supercoppa Europea 2020. In vista del match la UEFA ha comunicato che sono 15.500 i biglietti venduti per la Puskas Arena di Budapest in Ungheria. La gara di questa sera, ha spiegato la stessa UEFA, servirà come test per le future partite internazionali da disputare nel prosieguo della pandemia di Covid-19.