Svelato il mistero del fischio finale a Siviglia: all'arbitro si era fermato l'orologio!

Finale assurdo per Siviglia-Granada del tardo pomeriggio, dove l'arbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea ha fischiato la fine della gara un minuto prima, richiamando in campo, in un secondo momento, le due squadre che avevano già preso la via degli spogliatoi. Come rivela El Mundo Deportivo, all'arbitro basco si era fermato l'orologio, inducendolo a pensare che la sfida fosse ormai terminata: solo una volta confrontatosi con il quarto uomo, de Burgos Bengoetxea ha chiarito la situazione con i calciatori in campo e ha richiamato le due squadre per disputare l'ultimo, assurdo, minuto di Siviglia-Granada.