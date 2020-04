Svizzera, Djourou fa causa al Sion a seguito del licenziamento

Secondo quanto riportato da Le Nouvelliste Johan Djourou avrebbe deciso di adire le vie legali nei confronti del Sion a seguito del licenziamento subito il 19 marzo. Il difensore, che ha giocato anche per un breve periodo alla SPAL, ha dichiarato in merito: "Non voglio ottenere denaro, né ritrovare il mio posto in squadra. Il mio obiettivo è di riparare al danno che mi è stato causato da questa vicenda. Un datore di lavoro non può sfruttare in questo modo una situazione per imporre ai propri dipendenti queste misure in meno di 24 ore".