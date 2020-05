Svizzera, Gross si ritira. È stato il primo tecnico elvetico ad allenare in Premier League

Christian Gross, tecnico svizzero che ha allenato, fra le altre, squadre come Tottenham (primo svizzero ad allenare in Premier League), Stoccarda e Basilea, ha deciso di ritirarsi. 65 anni, la sua ultima esperienza è stata in Arabia Saudita, al Al-Ahli dove era tornato per la terza volta lo scorso ottobre, per poi interrompere il rapporto a febbraio. Attualmente Gross collabora con un'agenzia di management di giocatori di proprietà dell'ex calciatore Philipp Degen.