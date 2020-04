Svizzera, i giocatori del Basilea dicono no al taglio dello stipendio

vedi letture

I giocatori del Basilea hanno rifiutato la proposta del club di tagliare parte del loro stipendio per fronteggiare alla crisi economica derivata dalla pandemia da coronavirus. La società aveva chiesto un taglio del 70% per i mesi di aprile, maggio e giugno in quanto con ogni probabilità non si giocherà.