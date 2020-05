Svizzera, il 27 maggio riunione del Consiglio Federale: si deciderà il futuro del campionato

Il 27 maggio è il giorno decisivo per il futuro del campionato svizzero. In tale data il Consiglio Federale si riunirà e renderà pubbliche le nuove disposizioni. Lo riporta Blick che evidenzia come uno stop definitivo della Super League porterebbe a una perdita di 15 milioni di franchi, che sarebbero parzialmente recuperati in caso di ripresa grazie ai diritti TV e il marketing. Per questo molti club sono favorevoli a un ritorno in campo. Altra questione che porta la SFL a spingere per la ripresa è quella dei premi da distribuire per i piazzamenti: un torneo portato a termine eviterebbe problemi legali, come sta avvenendo in Francia e Paesi Bassi.