Svizzera, il Basilea trova l'accordo con giocatori e staff per la decurtazione degli stipendi

Il Basilea rende noto di aver trovato l'accordo per la riduzione degli stipendi dei calciatori della prima squadra e dello staff durante il periodo di inattività a seguito della pandemia da coronavirus. Non sono stati resi noti i dettagli economici dell'accordo. Il capitano Valentin Stocker ha dichiarato: "I rappresentanti dei giocatori e la direzione del club si sono incontrati per uno scambio serio e aperto. Abbiamo parlato chiaramente l'uno con l'altro e chiarito eventuali equivoci. La solidarietà da parte nostra con tutte le altre entità del club era ed è una cosa ovvia per noi".