Svizzera, il Grasshopper è acquistato da una compagnia di Hong Kong

Il Grasshopper ha un nuovo proprietario. Il club più titolato di Svizzera, oggi in Challenge League, la seconda divisione elvetica, è stato rilevato dalla Champion Union HK Holdings Limited, con sede a Hong Kong e di proprietà di Jenny Wang, che ha acquisito il 90% delle quote. L'imprenditrice ha dichiarato: "Il Grasshopper è un club di fama mondiale profondamente radicato a Zurigo per oltre 130 anni. Il sostegno di questa prestigiosa squadra si basa su una decisione strategica a lungo termine che ho preso per riportare la squadra ai vertici del calcio svizzero".