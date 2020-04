Svizzera, il Lugano porterà delle scorte alimentari agli abbonati over 65

Iniziativa del Lugano che ha deciso di aiutare i suoi tifosi, soprattutto gli abbonati over 65: a loro il club regalerà una confezione di generi alimentari e una copia di un quotidiano. Questo il comunicato: "Da lunedì andremo a trovare a casa ognuno dei nostri nostri abbonati over 65 che oggi a causa del Coronavirus vivono un momento di difficoltà. Saremo impegnati con un furgone da Nord a Sud in tutto il Cantone. Non vi potremo abbracciare tutti, ma vi consegneremo (rispettando tutte le direttive delle autorità) una confezione di generi alimentari e una copia del Corriere del Ticino per farvi compagnia".