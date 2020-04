Svizzera, il presidente del Lugano dubita sulla ripresa: "Penso che non si continuerà"

Dubbi in Svizzera sulla ripresa del campionato. Lo ammette il presidente del Lugano, Angelo Renzetti: "Non c'è nessuna certezza, penso che non si continuerà" ha dichiarato a RSI, ammettendo di essere deluso riguardo la scelta della Federazione di non allargare il numero di partecipanti alla Super League da 10 a 12: "Per il calcio svizzero è un'occasione persa, bisognava decidere di non andare avanti e approfittarne per portare la Super League a 12 squadre, in modo da accontentare anche le tv per la stagione prossima. Chi ha il coraggio di prendere le decisioni è più avanti degli altri".