Svizzera, il presidente del Lugano preme per la chiusura anticipata del torneo

Il presidente del Lugano, Angelo Renzetti, è intervenuto a Rete Uno Sport suggerendo di chiudere anticipatamente la stagione 2019-20 e pensare già a quella nuova: "Io credo che la soluzione migliore sia iniziare il prossimo campionato svizzero quando sarà possibile, in luglio, agosto o settembre e buonanotte, perché se no tra contratti in scadenza e porte chiuse ci sono troppe incognite. In questo momento abbiamo bisogno di certezze ma l'unica certezza che abbiamo ora è il lavoro ridotto". Tra le proposte anche quella di allargare la Super League da 10 a 12 squadre, bloccando le retrocessioni.