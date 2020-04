Svizzera, il Wettingen retrocede per scelta. "Mancano i soldi". Sfidò il Napoli di Maradona

I tifosi del Napoli over 30 ricorderanno il Wettingen, club che affrontò i partenopei di Diego Armando Maradona in un turno di Coppa UEFA nella stagione 1989/90, peraltro mettendo a serio rischio la qualificazione degli azzurri. Oggi, a seguito della crisi da coronavirus, il club che ora milita in Seconda Lega Interregionale (quinto livello della piramide svizzera), ha deciso di autoretrocedere a cuasa della mancanza di introiti conseguenza della crisi economica a seguito della pandemia da coronavirus. Per la cronaca la squadra si trovava in seconda posizione in classifica.