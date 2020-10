Svizzera, lo Young Boys torna alla vittoria dopo la Roma: Lucerna battuto 2-1

vedi letture

Dopo la sconfitta rimediata in Europa League contro la Roma, lo Young Boys è tornato alla vittoria battendo 2-1 il Lucerna in rimonta. Dopo 19 minuti gli ospiti sono passati in vantaggio grazie al rigore di Schulz ma nella ripresa la squadra di casa ha trovato la rimonta con le reti di Meschack e Nsame. Con questo successo lo Young Boys resta in vetta alla classifica e vola a 11 punti.