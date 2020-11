Svizzera, lo Young Boys vince ancora. Il Lugano batte il Basilea e tiene il 2° posto

Nel campionato svizzero tiene il primo posto lo Young Boys che continua a vincere. La squadra giallonera infatti ha trionfato per 3-0 in casa del Losanna volando a 18 punti in classifica ma tiene il secondo posto il Lugano che ha battuto il Basilea 1-0 salendo a 16 punti. Quinto il Basilea che ora a ha otto punti in meno dallo Young Boys primo. Posticipata la sfida tra Zurigo e St. Gallen.

SVIZZERA - TURNO 9

Servette-Lucerna 1-3

Vaduz-Sion 4-1

Losanna-Young Boys 0-3

Lugano-Basile 1-0

Posticipa Zurigo-St. Gallen

CLASSIFICA: Young Boys 18, Lugano 16, St. Gallen 12, Zurigo 11, Basilea 10, Losanna 9, Sion 7, Vaduz 6, Lucerna 6, Servette 5.