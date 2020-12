Svizzera, lo Young Boys vince e allunga in vetta! Il Basilea torna a sorridere

In Svizzera lo Young Boys non conosce sosta e continua a vincere. Dopo la sconfitta subita contro la Roma in Europa League, i gialloneri hanno trionfato per 3-2 in casa del Lucerna volando a 21 punti in vetta alla classifica, a +5 sul Lugano, la cui partita però è stata rinviata. Bene anche il Zurigo, che è tornato alla vittoria dopo due gare e il Basilea che ha sconfitto di misura il Servette ed è quarto.

SVIZZERA - TURNO 10

Basilea-Servette 1-0

Lucerna-Young Boys 2-3

Zurigo-Losanna 4-0

Posticipata Sion-Lugano

CLASSIFICA: Young Boys 21*, Lugano 16**, Zurigo 14*, Basilea 13*, St. Gallen 12**, Losanna 12, Lucerna 9, Servette 8*, Sion 7**, Vaduz 6**.

*una gara in meno

**due gare in meno