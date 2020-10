Svizzera, Petkovic: "Giocato quasi alla pari con la Spagna, fa sempre male perdere così"

Il ct della Svizzera Vladimir Petkovic ha analizzato la sconfitta contro la Spagna ai microfoni di RSI: "Perdere fa sempre male. Affrontavamo una squadra forte, la Spagna, ma abbiamo giocato quasi alla pari. Soprattutto nel secondo tempo. Avremmo meritato qualcosa in più e, appunto, alla fine il risultato è stato deciso da quell’errore. Prima, ci eravamo creati un’occasione nitidissima per passare in vantaggio. Un’occasione che gli iberici non sono riusciti a procurarsi per tutto il match".