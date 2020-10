Svizzera, Petkovic: "I gol della Germania sono arrivati per nostri errori"

Vladimir Petkovic, commissario tecnico della Svizzera, si è così espresso al termine del match di Nations League pareggiato per 3-3 contro la Germania: "Sono arrabbiato perché la squadra meritava qualcosa di più, non abbiamo subito ripartenze ma i loro gol sono arrivati esclusivamente da nostri errori. A novembre dovremo fare almeno 4 punti per non retrocedere, non sarà facile".