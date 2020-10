Svizzera, Shaqiri negativo al secondo tampone. Partirà per la Spagna con la squadra

La Federcalcio svizzera ha emesso un nuovo comunicato in merito a Xherdan Shaqiri dopo che il giocatore era stato trovato positivo al Covid-19 nella giornata di martedì. Il secondo test effettuato dal giocatore del Liverpool è stato negativo e per questo motivo il giocatore sarà a disposizione del ct elvetico per la sfida contro la Spagna e per quella contro la Germania.