Svizzera, solo un pari per il Lugano: Young Boys solo in vetta! Il Basilea non vince più

vedi letture

In Svizzera ora c'è solo lo Young Boys. Dopo la vittoria nello scontro diretto contro il Basilea, la squadra giallonera infatti ha conquistato la vetta della classifica ed è solo in testa in virtù anche del pareggio del Lugano che non è andato oltre l'1-1 contro il Servette. Pareggio anche lo Zurigo in casa del Sion, mentre il Basilea ormai è sesto dopo due ko consecutivi ma ha anche due gare da recuperare.



SVIZZERA - TURNO 8

Young Boys-Basilea 2-1

Lucerna-Vaduz 1-1

Servette-Lugano 1-1

Sion-Zurigo 2-2

St. Gallen-Losanna 2-2

CLASSIFICA: Young Boys 15*, Lugano 13*, St. Gallen 12, Zurigo 11*, Losanna 9**, Basilea 7**, Servette 5***, Sion 4***, Vaduz 3**, Lucerna 3*

*una gara in meno

**due gare in meno

***tre gare in meno.