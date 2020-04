Svizzera, Super League e Challenge League restano sospese. Annullate tutte le altre serie

Il comitato centrale dell'ASF ha deciso oggi, nell’ambito di una conferenza telefonica, di annullare tutti i campionati e le coppe della stagione 2019/20 attualmente sospesi, ad eccezione della Raiffeisen Super League, della Brack.ch Challenge League e dell’Helvetia Coppa Svizzera, e di considerare nulla la stagione 2019/20.

Il Consiglio federale ha annunciato ieri che le partite di calcio in Svizzera saranno di nuovo possibili non prima dell'8 giugno, e secondo il comunicato stampa del Consiglio federale, solamente "in leghe con strutture estremamente professionali", ovvero esclusivamente la Raiffeisen Super League e la Brack.ch Challenge League. Anche agli allenamenti, che dovrebbero essere nuovamente possibili dall'11 maggio, si applicano restrizioni massicce fino a ulteriore comunicazione, soprattutto al di fuori degli sport professionistici (massimo cinque persone, nessun contatto fisico). Di conseguenza, non esiste alternativa alla sospensione della stagione in corso. Dopo aver consultato i club interessati, la Swiss Football League deciderà se e come proseguire le operazioni di gioco della Raiffeisen Super League e della Brack.ch Challenge League secondo i requisiti appena definiti del Consiglio federale.

La decisione riguarda i campionati della stessa ASF (in particolare i campionati femminili NLA e NLB; Coppa Svizzera femminile; Calcio Juniores d’Elite femminile e Footeco; Futsal), la Prima Lega (Cerutti il Caffè Promotion League e 1ª Lega), la Lega Amatoriale (2ª Lega Interregionale e 1ª Lega Femminile), nonché tutti i campionati di tutte le categorie delle associazioni regionali (squadre maschili e femminili nella categoria adulti, squadre maschili e femminili nella categoria senior e junior, calcio di base junior maschile e femminile).