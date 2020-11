Svizzera-Ucraina, la "patata bollente" passa alla Commissione Disciplinare dell'UEFA

Svizzera-Ucraina resta sub iudice. La partita non è stata disputata dopo che la selezione di Shevchenko è stata messa in quarantena dal medico cantonale di Lucerna a seguito di diverse positività al coronavirus. Non è stato possibile da parte degli ucraini riuscire a spedire nella Confederazione Elvetica una squadra alternativa, essendo l'Under 21 già impegnata. La "patata bollente" passa alla commissione disciplinare, etica e di controllo dell'UEFA . Le due squadre hanno dato disponibilità per giocare anche il prossimo anno, per fare in modo che sia il campo a decidere. Tuttavia è più probabile che la Disciplinare si esprima già, come ha fatto in serata con Romania-Norvegia o si proceda addirittura al sorteggio.