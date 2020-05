Sylvinho: "Ligue1? Mi dispiace tantissimo che sia stato deciso lo stop definitivo"

Intervistato da Sky Sport, l’ex difensore Sylvinho, un passato anche da collaboratore tecnico all’Inter con Roberto Mancini, ha parlato della decisione della Francia di stoppare definitivamente la Ligue 1: "Posso immaginare che non sia facile prendere certe scelte... Viviamo una situazione difficile, e mi dispiace tantissimo: chi decide l'ha fatto anche se in altre parti del mondo, come la Germania, hanno ricominciato. Questo di oggi è un calcio diverso, la Ligue 1 comunque è finita e non c'è niente da dire".

