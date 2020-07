Szoboszlai: "Io meglio di Haaland nell'1vs1. Per lui e Minamino grande chance meritata"

Dominik Szoboszlai, trequartista del Salisburgo, ha parlato a France Football: "Adoro Erling Haaland e Takumi Minamino, ed è stato bello giocare con loro. Meritano di essere andati a Dortmund e Liverpool. Ma mi concentro su me stesso e non penso agli altri. Penso alla squadra e a me. È importante. Mi piace servire assist e vedere gli altri felici. Non mi sono dispiaciuto quando sono andati via. Erano bravi, hanno aiutato la squadra, ma senza di loro possiamo essere altrettanto bravi. Inoltre, penso che nell'uno contro uno, io sono meglio di Erling. Spero che un giorno ci affronteremo".