Szoboszlai lascerà Salisburgo: Milan in corsa con Arsenal e Atletico, ma il Lipsia è favorito

È uno dei migliori talenti del calcio europeo e mondiale e ormai sembra chiaro che Dominik Szoboszlai non resterà al Salisburgo. Il fantasista ungherese, come fece Haaland un anno fa, cambierà maglia nella finestra invernale di mercato: come avrebbe confidato ad alcuni compagni di squadra, si sente pronto per una nuova avventura. Secondo Eurosport, Milan, Arsenal, Tottenham e Atletico Madrid sarebbero pronti ad accoglierlo a braccia aperte, ma la favorita resta il Lipsia, che con il club austriaco ha un canale preferenziale.