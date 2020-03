T. Silva è tornato in Brasile. La moglie: "A Parigi situazione triste. Non c'era cibo nei supermercati"

Il capitano del PSG, Thiago Silva, e la sua famiglia hanno preso un volo martedì sera per tornare in Brasile, poche ore prima della chiusura delle frontiere disposta dal governo francese per l'emergenza coronavirus. Una decisione che la moglie del difensore brasiliano, Isabelle Silva, ha spiegato ieri sera in una storia sul suo account Instagram: "Abbiamo deciso di partire perché la situazione a Parigi era davvero triste. Non riuscivo più a trovare nulla nei supermercati. Abbiamo preso un volo per il Brasile perché qui possiamo trovare cibo e abbiamo più opzioni per restare in casa con i bambini, qui abbiamo la piscina. Nessuno dei membri della nostra famiglia ha accusato i sintomi del virus".