Tabor Sezana, Camoranesi: "Siamo tutti in attesa di capire cosa fare"

Ai microfoni di DAZN, è intervenuto uno dei campioni del Mondo di Germania 2006, Mauro German Camoranesi. Ora tecnico del Tabor Sezana, formazione della Serie A slovena: "Noi, come tante squadra di calcio, abbiamo tanti ragazzi che arrivano dall'estero, dalla Serbia, dalla Croazia, che sonostati rimandati a casa, e quindi non è stato neppure possibile fare un programma di allenamenti. Abbiamo mandato ai calciatori un percorso personalizzato, non possiamo far altro. Siamo tutti in attesa di capire cosa fare, possiamo solo aspettare