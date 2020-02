vedi letture

Tadic: "L'interesse del Barcellona non mi sorprende. All'Ajax però ho tutto"

Dusan Tadic, attaccante dell'Ajax, ha parlato ai microfoni del Telegraaf dell'interesse del Barcellona nei suoi confronti nelle scorse finestre di mercato: "Non mi ha sorpreso, perché credo in me stesso e ho avuto un'ultima stagione eccellente. Ma ho detto centinaia di volte che l'Ajax è il mio club e che non c'erano motivi per andarmene, perché qui ho tutto quello che mi serve e ho un contratto fino al 2026".

Come si troverà Ziyech al Chelsea?

"So per esperienza personale che la Premier è un campionato difficile. Ma spero che faccia bene, è un giocatore di qualità e al Chelsea si adatterà senza problemi perché è una squadra offensiva. Speriamo di poterci salutare conquistando tre titoli".