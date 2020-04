Taglio stipendi, il Monaco rilancia: riduzione dell'ingaggio fino al termine dell'emergenza

vedi letture

Il Monaco continua a trattare con i propri calciatori per una riduzione sugli stipendi. A riportare la notizia è L'Equipe, che analizza la situazione della squadra del Principato: non solo un taglio durante questo periodo, ma anche in caso di problemi durante i prossimi mesi. Una decisione che rischia di far discutere.