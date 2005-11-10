Tebas-Real Madrid, scontro totale: il Consiglio Superiore dello Sport valuta sanzioni

Lo scontro tra Javier Tebas e il Real Madrid sta attirando l'attenzione nelle ultime ore. Il presidente della Liga e il club sono da tempo protagonisti di un duro confronto pubblico, ma le ultime dichiarazioni del dirigente spagnolo hanno aperto un nuovo fronte di polemica, coinvolgendo anche le istituzioni sportive del Paese. Durante un intervento pubblico, Tebas ha infatti paragonato il modo di comunicare di Real Madrid TV, la televisione ufficiale del club madrileno, ai meccanismi di propaganda utilizzati dalla Germania nazista. Parole che hanno immediatamente scatenato la reazione della società presieduta da Florentino Perez, che ha chiesto la dimissioni immediate del numero uno della Liga.

Secondo Tebas, la rete televisiva del Real Madrid avrebbe costruito negli anni una narrazione nella quale il club viene costantemente rappresentato come una vittima, alimentando un sentimento di risentimento nei confronti delle istituzioni calcistiche e degli arbitri. Un'accusa che si inserisce in un rapporto ormai deteriorato tra il presidente della Liga e la dirigenza madridista, con Real Madrid TV spesso al centro delle critiche per i suoi contenuti.

Il caso arriva alle istituzioni

La vicenda potrebbe però non limitarsi allo scontro mediatico. Secondo quanto riportato dall'agenzia spagnola EFE, il Consiglio Superiore dello Sport (CSD) starebbe valutando la possibilità di analizzare le dichiarazioni di Tebas e di eventuali conseguenze disciplinari. Una prospettiva che ha sorpreso lo stesso presidente della Liga: "Non riesco a credere che il CSD stia pensando di avviare un procedimento per le mie parole. Se sarà confermato, spero che l'indagine inizi dalla lettura dei miei scritti e dall'analisi di alcune mie dichiarazioni precedenti", ha replicato Tebas.