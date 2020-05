Teddy Sheringham boccia Pogba: "Non è un leader del Manchester United"

Giudizio piuttosto duro quello che quest'oggi Teddy Sheringham, leggenda del calcio inglese, ha espresso nei confronti di Paul Pogba, centrocampista del Manchester United.

Per Sheringham, Pogba non è un leader soprattutto se messo a confronto con i leader del suo United, quella squadra che tra la fine degli anni '90 e gli inizi degli anni 2000 dominò in Inghilterra e vinse anche in Europa: "Pogba è un ragazzo di talento, ma siamo sicuri che si tratti di un giocatore in grado di trascinare gli altri quando il gioco si fa duro? Per me la risposta è no. E' bello dare l'impressione di essere arroganti in campo, anche Yorke la dava, ma poi devi avere sempre il desiderio di fare le cose giuste al momento giusto. E non mi sembra che Pogba abbia questo desiderio, mentre Dwight Yorke - ha detto Sheringham a 'Sky Sports UK' - in campo dava sempre tutto".