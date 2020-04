Telenovela Bayern-Sanè, un cambio di agenzia e il Coronavirus che potrebbe far saltare l'operazione

Sulle sue pagine online SportBild ha fatto chiarezza sulla telenovela legata all’interesse del Bayern Monaco nei confronti di Leroy Sané, attaccante tedesco del Manchester City. Secondo quanto raccolto il corteggiamento, dopo lo stop dovuto all’infortunio al ginocchio rimediato dall’ex Schalke04 la scorsa estate, non sarebbe ancora andato a buon fine e causa della decisione del calciatore di cambiare agenzia di procuratori, lasciando la DB Ventures Limited guidata da David Beckham per passare alla LIAN Sports.

Con quest’ultima società il Bayern avrebbe dovuto rinegoziare tutti gli accordi legati al contratto del giocatore a partire dal 1° di aprile, giorno nel quale scadeva il mandato con la precedente gestione. Un appuntamento che l’isolamento dovuto al Coronavirus non ha permesso di rispettare con l’aggravante che la crisi economica legata alla medesima pandemia avrebbe modificato i piani di mercato della società bavarese che potrebbe anche decidere, in maniera clamorosa, di non puntare su Sané per il prossimo futuro.