Tensione OM-OL: Eyraud: "Aulas specula sul Covid-19". Il numero uno del Lione: "Ti denuncio"

Querelle fra il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas e l'omologo del Marsiglia, Jacques-Henri Eyraud. Tutto è partito dalla proposta del numero 1 dell'OL di "cancellare" la stagione in corso e considerare quella dell'anno precedente per le iscrizioni alle coppe europee. Un dettaglio: attualmente il Lione sarebbe fuori dalla zona Champions, al contrario della stagione passata dove si era conquistato sul campo l'accesso al massimo torneo continentale. Inevitabili le reazioni e a Marsiglia, dove la squadra è attualmente al secondo posto, si sono fatti sentire con Eyraud a definire Aulas come: "Lider maximo, pronto a speculare su un virus devastante per nascondere la stagione difficile del suo club (...)". La controrisposta di Aulas è arrivata domenica su Twitter, mentre ieri ai microfoni di RMC ha dichiarato: "I miei avvocati faranno causa per diffamazione" aggiungendo: "Ho più interesse di altri che la stagione finisca. Chi mi ha attaccato ha affermato che non sono interessato al bene pubblico, cosa non vera. Ho detto che l'idea di un anno 'bianco' poteva essere possibile ma non sono io a decidere". Fra le altre proposte di Aulas, anche quella di assegnare i posti nelle coppe europee attraverso una classifica che tenga conto delle ultime tre o cinque stagioni.