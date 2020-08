Termina il contratto di Inler al Basaksehir. Il club: "E' sempre stato un esempio da seguire"

Termina qui l'avventura di Gokhan Inler all’Istanbul Basaksehir. L'ex centrocampista del Napoli, dopo tre anni e un successo nella Super Liga, ha terminato il suo contratto con la formazione turca. Come si legge in un comunicato diramato dal club: "Ringraziamo İnler che è sempre stato un esempio da seguire, per i suoi sforzi e gli auguriamo ogni successo per il resto della sua carriera".