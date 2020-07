Tevez e il Boca, quando chiudere la carriera nel proprio club diventa una missione impossibile

Quando nell'estate 2015 Carlos Tevez prese la decisione di salutare l'Italia e la Juventus per tornare al Boca Juniors lo fece con il preciso intento di chiudere la carriera nel club che lo aveva lanciato nel grande calcio ad inizio anni 2000, ma soprattutto nella società del suo cuore. Da allora l'Apache ha già salutato una volta gli Xeneizes, per una brevissima parentesi in Cina sempre per dissapori con la dirigenza gialloblu, e adesso rischia di farlo nuovamente. La trattativa per il rinnovo di contratto con il club della Bombonera non sembra essere risolvibile e così ecco che il nome dell'attaccante 36enne torna ad animare le cronache di mercato argentino. Con un club su tutti che pare interessato: l'Estudiantes di La Plata guidato dalla poltrona presidenziale da un altro grande ex del calcio italiano come Juan Sebastian Veron.

La Pincha, a tal proposito, ha già avviato alcuni contatto esplorativi nei confronti di Tevez che Olè definisce sempre più triste e arrabbiato per come si sta evolvendo il suo rapporto con il Boca. In caso di matrimonio con l'Estudiantes l'ex City e United ritroverebbe un suo ex compagno di nazionale come Javier Mascherano.