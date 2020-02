vedi letture

Tevez: "Nessuno come Maradona. Il duello col River? Se lo dovranno sudare il titolo"

Sarà duello tra Boca e River fino all'ultima giornata per stabilire chi sarà campione d'Argentina. Carlos Tevez, attaccante degli Xeneizes, ha parlato a proposito della lotta per il titolo (il River è avanti di 3 punti) e della sfida contro il Gimnasia di Maradona alla Bombonera, previsto per l'ultima giornata: "Diego? È la cosa più grande che ci sia. Non ci sarà mai un altro giocatore come lui. Ovviamente lo saluterò, gli darò un bacio e un abbraccio. Gli darò la mia maglietta, la fascia di capitano, tutto. Devi toglierti il ​​cappello, inchinarti e smettere di essere egoista. Diego ci ha resi molto felici e dobbiamo ringraziarlo. Il River? Sono primi ma ci temono. Noi dobbiamo pensare a vincere le ultime due partite le due partite che ci restano, per poter dire di aver dato tutto. Dovranno impegnarsi a fondo se vorranno essere campioni".