Ufficiale Textor rinforza il suo Molenbeek con un terzino dalla Premier. Arriva Adaramola

Nuovo acquisto concluso nelle scorse ore dal Molenbeek, società della massima serie belga che è proprietà di John Textor, che nel suo portfolio calcistico ha anche Lione e Botafogo.

L'ultimo rinforzo per il team di Jupiler League arriva dall'Inghilterra, da una compagine di Premier League come il Crystal Palace. Prelevato in prestito secco fino a giugno il laterale mancino Tayo Adaramola (20 anni), irlandese col doppio passaporto nigeriano che in questa stagione non ha totalizzato apparizioni con la prima squadra (ne ha fatte due, nelle scorse annate) ed è stato impiegato con la squadra U21 delle Eagles.