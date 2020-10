Thauvin critica Villas-Boas: "Difficile segnare se sei schiacciato in 30 metri per tutta la partita"

Florian Thauvin non le manda a dire e critica in modo più o meno aperto le scelte di André Villas-Boas, che non hanno pagato nella sconfitta interna subita contro il Manchester City: “Non siamo riusciti a rischiare nulla. Onestamente, quando passi l'intera partita a difendere negli ultimi 30 metri e hai 70 metri da coprire per segnare un gol, è difficile avere le gambe per farlo".