Thiago Alcantara al Liverpool? Flick: "Se volesse andare in Premier, lo capirei perfettamente"

Hansi Flick non chiuderà le porte a una possibile cessione di Thiago Alcantara al Liverpool. L'allenatore del Bayern ha parlato della volontà del centrocampista spagnolo di provare una nuova esperienza ai microfoni di Sport1: "Thiago ha giocato in Spagna per il Barcellona e in Bundesliga per il Bayern. Se la sua intenzione è quella di cimentarsi anche con la Premier League, lo capirei perfettamente".