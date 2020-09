Thiago Alcantara: "Mai detto a nessuno che lascio il Bayern. Il mio futuro è la gara di domani"

Intervenuto in conferenza stampa, Thiago Alcantara ha glissato sul suo probabile addio al Bayern Monaco: "Non ho detto a nessuno chge vado via. Ogni anno vengo associato a un club differente. Per me il futuro è la partita di domani (contro l'Ucraina, ndr) e non ho altro da dire, né mi interessa".