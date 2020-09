Thiago Alcantara: "Messi è un valore aggiunto, è un bene per il Barcellona che resti"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Spagna-Ucraina, il centrocampista ex blaugrana Thiago Alcantara ha parlato della permanenza di Messi al Barcellona: "Messi è un valore aggiunto e per il Barça è un bene che continui. Non discuto la sua decisione, perché è qualcosa di personale e lo rispetto. A me non cambia nulla. Rispetto la sua decisione, punto".